FPV-дрон атаковал частный дом в Курской области: есть пострадавший

В поселке Песчаный Беловского района Курской области FPV-дрон атаковал участок частного дома. В результате пострадал 52-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

«У него осколочное ранение ноги. Оказываем первую помощь и направляем в Курск», — рассказал глава региона.

Повреждены фасад и остекление частного дома.

По данным Александра Хинштейна, с 9:00 9 мая до 9:00 10 мая над Курской областью сбили 98 украинских беспилотников. Также установлено 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 102 артиллерийских обстрела. Погибших и пострадавших нет. Однако у села Дурово Рыльского района повреждено остекление дома, в деревне Рыжевка — фасад, крыша и окна дома, хозпостройка. В селе Крупец разрушения получил бункер для хранения зерна.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
