FPV-дрон атаковал частный дом в Курской области: есть пострадавший

По данным Александра Хинштейна, с 9:00 9 мая до 9:00 10 мая над Курской областью сбили 98 украинских беспилотников. Также установлено 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 102 артиллерийских обстрела. Погибших и пострадавших нет. Однако у села Дурово Рыльского района повреждено остекление дома, в деревне Рыжевка — фасад, крыша и окна дома, хозпостройка. В селе Крупец разрушения получил бункер для хранения зерна.