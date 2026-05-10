В Великом Новгороде в конце мая запустят мультимедийную выставку

Мультимедийный выставочный проект «Сказ о земле новгородской» представят с 22 мая по 16 августа в Государственном музее художественной культуры Новгородской земли. Выставку можно посетить по Пушкинской карте, реализующейся при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры и туризма Новгородской области.
На выставке можно будет увидеть произведения живописи, скульптуры, современного декоративно-прикладного искусства из коллекции Государственного музея художественной культуры Новгородской земли. Уникальность проекта состоит в том, что один из залов музея «превратится» в лесную опушку, где представят работы, посвященные зимней природе. Экспозицию дополнят музыка Сергея Рахманинова и стихотворения российских поэтов.
Кроме того, на выставке будут использованы технологии дополненной реальности. В одном из залов посетители увидят панорамную проекцию с элементами 3D-графики и анимации.
