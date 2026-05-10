Cтроительство логистического парка во Фролах подорожало более чем в три раза

Компания «Пермь Логистика» скорректировала проект своего логистического парка «Парма», который построят в селе Фролы. Согласно протоколу заседания регионального совета по предпринимательству, состоявшегося 5 мая, стоимость проекта составит 5, 1 млрд руб. В проект планировалось инвестировать 1, 6 млрд руб. Также скорректированы сроки строительства парка. Ранее его предполагалось реализовать в период до 2027 года, то теперь — до 2028 года. Также ООО «Пермь Логистика» выделит организациям для детей-сирот, либо государственным стационарам благотворительную помощь в размере 2, 5 млн руб.