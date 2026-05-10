Стало известно, когда в Нижнем Новгороде потеплеет до +26

Летнее тепло вернётся в Нижний Новгород к следующим выходным.

Потепление до +26 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на следующей неделе.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», 11 мая термометры покажут всего +12 градусов. Ожидаются небольшие осадки.

Во вторник, 12 мая, будет значительно теплее, где-то + 21 градус, но дождливо.

Пасмурными будут 13 и 14 мая, хотя температура воздуха прогреется до +22… +24 градусов.

Настоящее лето вернётся в Нижний Новгород к выходным 16 и 17 мая. Ожидаются, +25… +26 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что потепление связано с завершением так называемые черемуховых холодов.

По прогнозам, тепло продержится в Нижнем Новгороде до 20-х чисел мая.

Напомним, 15 мая Нижний Новгород накроет новая сильная магнитная буря.