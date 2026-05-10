Стало известно, когда в Нижнем Новгороде потеплеет до +26

Потепление до +26 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на следующей неделе.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», 11 мая термометры покажут всего +12 градусов. Ожидаются небольшие осадки.
Во вторник, 12 мая, будет значительно теплее, где-то + 21 градус, но дождливо.
Пасмурными будут 13 и 14 мая, хотя температура воздуха прогреется до +22… +24 градусов.
Настоящее лето вернётся в Нижний Новгород к выходным 16 и 17 мая. Ожидаются, +25… +26 градусов тепла.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что потепление связано с завершением так называемые черемуховых холодов.
По прогнозам, тепло продержится в Нижнем Новгороде до 20-х чисел мая.
Напомним, 15 мая Нижний Новгород накроет новая сильная магнитная буря.