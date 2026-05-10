Производитель вездеходов из Череповца повысит выработку на 10%

Компания по производству вездеходов «Механика» из города Череповец планирует повысить выработку на 10% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Вологодской области.
Предприятие присоединилось к проекту в марте 2026 года. Коллектив уже прошел первый этап обучения основам бережливого производства.
«Сотрудники ООО “Механика” получили основы знаний о бережливом производстве и заряд мотивации для реализации проекта “Производительность труда”. Сертифицированные тренеры регионального центра компетенций провели обучение по темам: “Основы бережливого производства”, “Реализация проекта по улучшению”, “Картирование производственных процессов”, “Система 5С”», — отметили в министерстве экономического развития, промышленности и торговли области.
Сейчас рабочая группа проекта приступила к изучению производственного потока. Сотрудники составят карту процесса, где наглядно будут представлены все операции и перемещения материалов и персонала. Анализ карты потока позволит выявить «узкие» места и скрытые резервы увеличения производительности труда. Работа по проекту продлится до августа.
«Реализация проекта на предприятии принесет повышение выработки продукции на одного сотрудника минимум на 10%, что повысит рентабельность деятельности компании», — добавили в ведомстве.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.