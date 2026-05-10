Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров в День памяти чеченского народа напомнил о трагических событиях

Кадыров в День памяти и скорби чеченского народа напомнил о трагических событиях.

Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 10 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в День памяти и скорби народов Чеченской Республики напомнил о жертвах трагических событий, оставивших глубокий след в истории региона.

«Сегодня, в День памяти и скорби чеченского народа, мы вспоминаем всех, кто стал жертвой трагических событий, оставивших глубокий след в истории нашего народа», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на протяжении многих десятилетий чеченский народ проходил через суровые испытания — войны, репрессии, разрушения и потери.

«В этот памятный день мы разделяем боль всех семей, потерявших своих родных и близких, и обращаем свои молитвы к Всевышнему Аллаху с просьбой о милости и прощении для всех ушедших», — добавил Кадыров.

День памяти и скорби народов Чеченской Республики учрежден указом Кадырова от 11 апреля 2011 года. Ежегодно 10 мая в регионе проходят мероприятия, посвященные скорбным датам и событиям в истории чеченского народа.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше