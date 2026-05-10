В Москве более 2 тыс. объектов промыли после зимы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. инженерных сооружений привели в порядок после зимы, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«После установления постоянных круглосуточных положительных температур воздуха провели промывку инженерных сооружений. В общей сложности в рамках весенней уборки города привели в порядок более 2 тыс. объектов — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники», — рассказал заммэра в канале столичного комплекса городского хозяйства в «Максе».

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, а также их локальную окраску.

«Промыли дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения», — уточнил Бирюков.

Отмечается, что в работах по промывке инженерных сооружений были задействованы около 1 тыс. рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.