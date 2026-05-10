В Краснознаменске нашли подрядчика для ремонта скейт-парка за 13,5 млн рублей

Работы выполнит ООО «Глори Сервис Плюс».

В Краснознаменске нашли подрядчика для ремонта скейт-парка. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявку на торги подала только одна компания. Контракт заключили с ООО «Глори Сервис Плюс». Подрядчик выполнит работы по начальной цене контракта — за 13,5 миллиона рублей.

Скейт-парк располагается на улице Советской, рядом с центральной площадью. Победителю торгов предстоит заменить покрытие на территории и установить новое оборудование: горки, радиусы и парапеты. Благоустройство необходимо выполнить до 1 сентября.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Глори Сервис Плюс» зарегистрировано в Калининграде. Директором и учредителем компании является Антон Алещенков.

Ранее сообщали, что в центре Краснознаменска отремонтируют детскую площадку. Общественное пространство располагается рядом с городской администрацией. Работы выполнит ООО «Евса» за 19,8 миллиона рублей.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше