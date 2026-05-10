В Мурманской области обновят участок дороги Умба — Кандалакша

Ремонт участка дороги Умба — Кандалакша с 51-го по 60-й км начался в Мурманской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
На объекте обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут горизонтальную разметку. Подрядная организация уже установила необходимые информационные щиты и временные дорожные знаки. Сейчас на объекте выполняется расчистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности.
Напомним, общая протяженность автомобильной дороги Умба — Кандалакша составляет 109 км. Приведение трассы к нормативным требованиям ведется с 2019 года. За это время в порядок привели свыше 25 км дорожного покрытия, включая мостовой переход через ручей Верес.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.