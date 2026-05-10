Хореограф-мем Игр-2026 поставит программу фигуристам Мишиной и Галлямову

Хореограф Бенуа Ришо из Франции, ставший мемом на Олимпийских играх 2026 года, поставит программу для нового сезона российской спортивной паре фигуристов Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
На Олимпиаде в Милане во время турнира по фигурному катанию Ришо стоял у бортика, когда выступали работавшие с ним спортсмены из тринадцати стран. И каждый раз он был в куртке той страны, за сборную которой выступал фигурист. Куртки приходилось постоянно менять, что и стало одних из мемов Олимпиады.
Международный союз конькобежцев (ISU) признал Бенуа Ришо лучшим хореографом мира сезона 2025/26. Новость о том, что он будет ставить программы для нового сезона нескольким российским фигуристам, бронзовый призёр Олимпийских игр-2022 Александр Галлямов выложил в своих соцсетях. Ришо уже прибыл в Россию и будет работать с фигуристами в Новогорске.
«Не знаю, что задумали эти пятеро, но у них точно отличный план», — подписал Александр групповое фото, на котором кроме них с Анастасией Мишиной запечатлены серебряные призёры чемпионата России в танцах на льду Василиса Кагановская — Максим Некрасов и двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко.
Напомним, Александр Галлямов родился в городе Березники Пермского края. В паре с Анастасией Мишиной он стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года в команде и в личных соревнованиях, чемпионом мира 2021 года и чемпионом Европы 2022 года.