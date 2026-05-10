Хореограф-мем Игр-2026 поставит программу фигуристам Мишиной и Галлямову

На Олимпиаде в Милане во время турнира по фигурному катанию Ришо стоял у бортика, когда выступали работавшие с ним спортсмены из тринадцати стран. И каждый раз он был в куртке той страны, за сборную которой выступал фигурист. Куртки приходилось постоянно менять, что и стало одних из мемов Олимпиады.