Новые автомобили Volga замечены около дилерского центра в Нижнем Новгороде

Планируется, что продажи новых автомобилей стартуют летом.

Автовоз с кроссоверами Volga K50 седан Volga C50 сфотографировали около дилерского центра на улице Ларина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал RCI News.

О намерении возродит знаменитый автомобильный бренд было заявлено в феврале 2026 года. Старт продаж намечен на лето 2026 года. Производить новые Volga планируют на нижегородском заводе, где ранее делали Skoda и Volkswagen.

Линейка будет состоять из машин класса седан и кроссовер.

Первым владельцем флагманского кроссовера K50 стал глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, новую ледовую арену в Нижнем Новгороде назовут «VOLGA Арена».