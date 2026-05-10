Новые автомобили Volga замечены около дилерского центра в Нижнем Новгороде

Автовоз с кроссоверами Volga K50 седан Volga C50 сфотографировали около дилерского центра на улице Ларина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал RCI News.
О намерении возродит знаменитый автомобильный бренд было заявлено в феврале 2026 года. Старт продаж намечен на лето 2026 года. Производить новые Volga планируют на нижегородском заводе, где ранее делали Skoda и Volkswagen.
Линейка будет состоять из машин класса седан и кроссовер.
Первым владельцем флагманского кроссовера K50 стал глава Нижегородской области Глеб Никитин.
