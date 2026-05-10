В поселке Городище Волгоградской области высадили 40 саженцев рябины

Работы провели в ходе акции «Сад памяти».

Источник: Национальные проекты России

Заключительное мероприятие международной акции «Сад памяти» в Волгоградской области состоялось на площади Павших Борцов в поселке Городище, сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Участники акции, организованной при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», высадили 40 саженцев рябины.

Итоговое мероприятие акции стало для субъекта 67-м по счету. К нему присоединились представители экологического совета при Волгоградской областной думе, школьники, волонтеры экологических и общественных организаций.

Всего в этом году в ходе акции на территории региона силами всех муниципальных образований и 22 лесничеств было высажено более 457 тыс. саженцев различных древесных пород.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.