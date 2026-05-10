На Пхукете пропал россиянин

РИА Новости: пропавший в Таиланде россиянин просил у родных крупную сумму денег.

Источник: РИА Новости

БАНГКОК, 10 мая — РИА Новости. Россиянин из Ростовской области пропал на Пхукете, попросив перед исчезновением у родных крупную сумму денег, сообщила РИА Новости волонтер и администратор паблика «Паттайя от А до Я» в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.

По ее словам, 34-летний Валех Гасанов проживал в Таиланде более года, а незадолго до исчезновения сообщил матери по телефону о том, что познакомился с местной девушкой.

«Второго мая Валех позвонил Валентине из полицейского участка и сказал, что с него требуют штраф 5−10 тысяч батов (11,5−23 тысячи рублей — ред.), которых у него при себе нет. За что арестовали, сказать не успел — разъединили», — сказала волонтер.

Деньги на штраф женщина перевела в полном объеме, после этого сын исчез и больше на связь не выходил, отметила Шерстобоева.

Волонтеры занялись поисками.