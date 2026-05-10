В библиотеке Ишимбая в Башкирии появился информационный терминал

Его пользователи смогут распечатать необходимые документы и творческие материалы.

Источник: Национальные проекты России

Информационный терминал с сенсорным экраном получила Центральная детская библиотека Ишимбая Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в отделе культуры Ишимбайского района.

Современный комплекс предоставляет возможность получать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, а также быстрый доступ к библиотечным услугам и цифровым ресурсам. Пользователи могут также самостоятельно распечатать необходимые документы, рефераты или творческие материалы.

«Информационный киоск с сенсорным экраном — это современное решение, которое значительно упрощает доступ к информации. Посетители могут обратиться за нужной информацией просто коснувшись экрана. Такой электронный помощник делает нашу жизнь удобнее и эффективнее», — отметила директор Централизованной библиотечной системы Ишимбая Айгуль Казыргулова.

Кроме того, в библиотеке установили современный светодиодный экран, который позволяет демонстрировать изображения, видеоматериалы и презентации, что сделает проводимые в учреждении мероприятия более интересными и привлекательными для посетителей.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.