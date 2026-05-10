Саранск стал частью нового «космического» туристического маршрута

В первый рейс туристический поезд отправился 1 мая из Москвы, потом посетил Самару, Оренбург и Саранск. В столице Мордовии путешественников встретил фольклорный коллектив «СарГрад». Также для организованных групп подготовили экскурсию по историческому центру города с осмотром Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, музея имени С. Д. Эрьзи и краеведческого музея имени И. Д. Воронина. Гости республики побывали у самого высокого фонтана в Поволжье — у «Звезды Мордовии», а также посетили стадион «Мордовия Арена». Кроме того, туристы попробовали национальные блюда: щи, пачат и каленые в печи яйца.