Саранск стал частью нового «космического» туристического маршрута

Саранск вошел в новый туристический маршрут, посвященный 65-летию полета в космос Ю. А. Гагарина, сообщили в администрации главы и правительства Республики Мордовии. «Космические выходные» разработаны в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В первый рейс туристический поезд отправился 1 мая из Москвы, потом посетил Самару, Оренбург и Саранск. В столице Мордовии путешественников встретил фольклорный коллектив «СарГрад». Также для организованных групп подготовили экскурсию по историческому центру города с осмотром Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, музея имени С. Д. Эрьзи и краеведческого музея имени И. Д. Воронина. Гости республики побывали у самого высокого фонтана в Поволжье — у «Звезды Мордовии», а также посетили стадион «Мордовия Арена». Кроме того, туристы попробовали национальные блюда: щи, пачат и каленые в печи яйца.
Для самостоятельных путешественников работал туристско-информационный центр, где можно было получить консультацию о туристических объектах и бесплатную карту Саранска.
«Сегодня турист ищет цельный маршрут. Мы переходим от конкуренции к стратегическому партнерству, этот проект — яркий пример такой межрегиональной “сборной”. У каждого региона, который включен в новый маршрут, своя роль: Самара впечатляет космическим масштабом, Оренбург — купеческим колоритом, а Саранск дополняет пазл своей этнической уникальностью. Вместе мы создаем многогранную “экономику впечатлений”», — отмечают представители министерства экономики, торговли и предпринимательства республики.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.