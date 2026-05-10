Более 4 тыс. пенсионеров Белгородчины посетили мероприятия центров общения

Мероприятия центров общения старшего поколения с начала этого года посетили более 4 тыс. жителей Белгородской области, сообщили в региональном министерстве общественных коммуникаций. Работа служб отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Центры общения старшего поколения созданы и активно функционируют при региональном отделении Социального фонда России. Это место социальной активности и самовыражения пожилых людей. Пенсионеры могут участвовать в различных мероприятиях: от художественных мастер-классов до спортивных игр и интеллектуальных турниров. В центрах общения можно не только заниматься любимыми хобби, но и завести новые знакомства, обменяться опытом и знаниями, отметить праздники и устроить чаепитие. Помимо культурных мероприятий, регулярно проводят лекции на тему финансовой грамотности и пенсионного обеспечения.
В муниципалитетах региона работают уже 20 таких центров. С начала года в них провели более 430 социально ориентированных мероприятий, в которых приняли участие свыше 4 тыс. человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.