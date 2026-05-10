Более 4 тыс. пенсионеров Белгородчины посетили мероприятия центров общения

Центры общения старшего поколения созданы и активно функционируют при региональном отделении Социального фонда России. Это место социальной активности и самовыражения пожилых людей. Пенсионеры могут участвовать в различных мероприятиях: от художественных мастер-классов до спортивных игр и интеллектуальных турниров. В центрах общения можно не только заниматься любимыми хобби, но и завести новые знакомства, обменяться опытом и знаниями, отметить праздники и устроить чаепитие. Помимо культурных мероприятий, регулярно проводят лекции на тему финансовой грамотности и пенсионного обеспечения.