В Киеве сообщили о резком сокращении числа жителей Украины

При этом глава Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова оценила численность проживающих на подконтрольных Киеву территориях в 29 млн человек. По ее мнению, в прошлом году их число достигало 30 млн. Убыль Либанова объяснила в первую очередь не с новой волной эмиграции, а смертностью и демографическим кризисом.