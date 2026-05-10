Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве сообщили о резком сокращении числа жителей Украины

На подконтрольных Украине территориях проживают около 22−25 млн человек, заявил глава украинского Минсоцполитики Денис Улютин изданию «Лівий Берег».

Источник: Reuters

«Это катастрофа», — оценил он.

При этом глава Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова оценила численность проживающих на подконтрольных Киеву территориях в 29 млн человек. По ее мнению, в прошлом году их число достигало 30 млн. Убыль Либанова объяснила в первую очередь не с новой волной эмиграции, а смертностью и демографическим кризисом.

К 1 сентября 2025 года численность населения Украины, задекларировавшего или зарегистрировавшего место жительства, составила 28,7 млн человек. Это следовало из пояснительной записки к проекту государственного бюджета на 2026 год, внесенному в Верховную раду.

The Telegraph в июне 2025 года писал, что массовый выезд девушек за границу стал для Украины не только утечкой мозгов, но и «демографической бомбой замедленного действия».