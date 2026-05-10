В Ростовской области ожидаются ливни в сочетании с грозой и ветром

В Ростовской области в ближайшие три дня ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
Согласно прогнозам Ростгидрометцентра, до конца суток воскресенья, а также в понедельник и вторник местами по области в дневные и ночные часы возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром скоростью до 23 метров в секунду.
Городские экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.
Власти призвали горожан и гостей города быть внимательными и осторожными, а в случаях ЧП звонить по телефону 112.