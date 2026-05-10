В Калининграде построят автодорожный мост через реку Преголю

Автодорожный мост через реку Преголю построят в Калининграде по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что введение моста в эксплуатацию позволит переключить движение автотранспорта со старого двухъярусного моста и значительно разгрузить транспортную сеть города.
Новый автодорожный мостовой переход пересечет реку Преголю на 5 км от ее устья, соединив правый берег по улице Генерала Буткова и левый берег по улице Железнодорожной. Сооружение является уникальным и значимым для региона — это первый в России автодорожный разводной мост, в котором подъемные механизмы находятся внутри железобетонных башен.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.