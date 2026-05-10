В Калининграде построят автодорожный мост через реку Преголю

Новый автодорожный мостовой переход пересечет реку Преголю на 5 км от ее устья, соединив правый берег по улице Генерала Буткова и левый берег по улице Железнодорожной. Сооружение является уникальным и значимым для региона — это первый в России автодорожный разводной мост, в котором подъемные механизмы находятся внутри железобетонных башен.