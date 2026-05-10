Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодежь Вологодской области представила аудиогид об истории региона

Маршрут проходит от Вологодского кремля до набережной реки Вологды, от кружевных мастерских до тихих улиц с деревянными домами.

Источник: Национальные проекты России

Аудиогид об истории и культуре Вологодской области создала молодежь региона в ходе проекта «Проводники смыслов. Голоса», реализующегося в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и отвечающего задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве молодежной политики.

«Проводники смыслов. Голоса» объединяет профессиональных экскурсоводов, экспертов и юных участников, которые создают аудиогиды и подкасты о культуре, истории и достопримечательностях страны.

«Созданные онлайн-экскурсии способны превратить обычную прогулку в путешествие сквозь время, культуру и историю. Целью проекта является создание и популяризация аудиорассказов, озвученных профессиональными экскурсоводами, экспертами и детьми в целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, укрепления единства и сохранения культурного наследия России», — отметили организаторы проекта.

В программе представлены несколько направлений. Серия «Больше, чем метро» состоит из восьми аудиогидов о метрополитенах России, записанных с участием профессиональных экскурсоводов и детей. «Голоса Памяти: города-герои» — 10 аудиогидов, посвященных городам, удостоенным звания «Город-герой». «Россия глазами юных экскурсоводов» представляет 21 аудиогид, созданный детьми из разных городов страны. Так, в записи приняла участие и молодежь Вологодчины, рассказав историю областной столицы.

«Вместе с юными авторами экскурсионных маршрутов ребята узнают, как в 1147 году на берегах появился монастырь, почему Вологда стала важным торговым путем, как город помогал фронту в годы войны и чем прославилось на весь мир вологодское кружево. Слушать этот гид — все равно что листать живую книгу с картинками, где каждая остановка открывает новую тайну. Маршрут проходит от Вологодского кремля с Софийским собором до набережной реки Вологды, от кружевных мастерских до тихих улиц с деревянными домами, а затем за город, к национальному парку “Русский Север” и древним монастырям», — добавили организаторы.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.