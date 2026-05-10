Молодежь Вологодской области представила аудиогид об истории региона

Аудиогид об истории и культуре Вологодской области создала молодежь региона в ходе проекта «Проводники смыслов. Голоса», реализующегося в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и отвечающего задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве молодежной политики.
«Проводники смыслов. Голоса» объединяет профессиональных экскурсоводов, экспертов и юных участников, которые создают аудиогиды и подкасты о культуре, истории и достопримечательностях страны.
«Созданные онлайн-экскурсии способны превратить обычную прогулку в путешествие сквозь время, культуру и историю. Целью проекта является создание и популяризация аудиорассказов, озвученных профессиональными экскурсоводами, экспертами и детьми в целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, укрепления единства и сохранения культурного наследия России», — отметили организаторы проекта.
В программе представлены несколько направлений. Серия «Больше, чем метро» состоит из восьми аудиогидов о метрополитенах России, записанных с участием профессиональных экскурсоводов и детей. «Голоса Памяти: города-герои» — 10 аудиогидов, посвященных городам, удостоенным звания «Город-герой». «Россия глазами юных экскурсоводов» представляет 21 аудиогид, созданный детьми из разных городов страны. Так, в записи приняла участие и молодежь Вологодчины, рассказав историю областной столицы.
«Вместе с юными авторами экскурсионных маршрутов ребята узнают, как в 1147 году на берегах появился монастырь, почему Вологда стала важным торговым путем, как город помогал фронту в годы войны и чем прославилось на весь мир вологодское кружево. Слушать этот гид — все равно что листать живую книгу с картинками, где каждая остановка открывает новую тайну. Маршрут проходит от Вологодского кремля с Софийским собором до набережной реки Вологды, от кружевных мастерских до тихих улиц с деревянными домами, а затем за город, к национальному парку “Русский Север” и древним монастырям», — добавили организаторы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.