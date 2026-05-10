Фото площади Павших Борцов 9 мая 1945 года показали волгоградцам

Площадь полна людей, собравшихся, чтобы отметить первый в истории День победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба мэрии Волгограда поделилась уникальным фото. На снимке — площадь Павших Борцов 9 мая 1945 года.

Вокруг ещё не восстановленные здания, город только-только начал подниматься из руин. Но площадь полна людей, собравшихся, чтобы отметить первый в истории День победы в Великой Отечественной войне.

На втором снимке — группа людей, взрослых и детей, окруживших гармониста. На каждом лице — счастливая улыбка. Этого дня сталинградцы ждали долгих четыре года, из которых 200 дней и ночей прожили в осаждённом городе.

В 81-ю годовщину Великой Победы по площади Павших Борцов прошли маршем военные колонны. На трибуне были ветераны и композитор Александра Пахмутова.