Воронежский «Факел-М» потерпел разгром от ЦСКА

В Воронеже на стадионе «Локомотив» состоялся матч девятого тура молодежной лиги (дивизион А) по футболу. Местный «Факел» принимал столичный ЦСКА. Исход встречи предопределило раннее удаление защитника хозяев Дениса Черноморца на 14-й минуте. Оставшись в меньшинстве, «огнеопасные» посыпались, пропустив за четыре минуты два гола. Илья Пасичник отличился с пенальти (16-я), а Ильи Тарасенко забил с игры — 2:0 (20-я). На 70-й минуте Гарик Элезян отыграл один мяч, но вернуться в игру «Факел» не смог, пропустив в оставшееся время еще трижды. Дубль оформил Тарасенко (71-я), по разу цель поразили Роланд Шивеоби (74-я) и Вячеслав Корнеев (87-я). Итог — 5:1 в пользу армейцев.