Началась эвакуация пассажиров лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса

Власти Испании начали эвакуацию пассажиров круизного лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса на борту: первый самолет с 14 испанцами уже направили в мадридский госпиталь. По данным минздрава, среди них нет людей с симптомами инфекции, однако ранее на судне выявили заболевших и зафиксировали смертельные случаи. Что произошло на лайнере, сколько людей пострадали и так ли опасен хантавирус — в материале «Газеты.Ru».
Эвакуация.
Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыл к Канарским островам, после чего началась эвакуация пассажиров. Вывоз людей планируют организовать примерно за 10 рейсов — часть из них предназначена для стран ЕС, часть — для государств за его пределами, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Будет организовано множество вылетов. Мы предполагаем, что могут быть организованы примерно шесть [рейсов] для ЕС и также примерно четыре для стран за пределами ЕС», — рассказал он.
Гебрейесус подчеркнул, что ситуация с хантавирусом отличается от пандемии COVID-19:~риск его распространения оценивается как невысокий, а обстановка на судне улучшается.~
Первая группа пассажиров уже покинула лайнер. Как сообщили в минздраве Испании, 14 граждан, после эпидемиологической оценки, не выявлено симптомов заболевания. Их направят в военный госпиталь в Мадриде для карантина и медицинского наблюдения.
Россиянина, входящего в состав экипажа лайнера MV Hondius, не эвакуируют. Он проследует вместе с судном в Нидерланды.
«По имеющейся информации, россиянин — член экипажа, он останется на судне, которое проследует в Нидерланды для дезинфекции», — объяснили в посольстве России в Мадриде.
Что произошло.
4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Тогда было известно о восьми случаях заражения, ~трое человек погибли~.
Позже число заразившихся увеличилось до девяти, сообщил медицинский центр Университета Радбауд в нидерландском Неймегене. По данным специалистов, положительный результат теста выявили у бывшего пассажира судна.
Хантавирусы передаются человеку от грызунов и могут вызывать тяжелые формы заболевания, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и кардиопульмональный синдром. Заражение происходит при вдыхании частиц, содержащих вирус, особенно в замкнутых и плохо проветриваемых помещениях.
Симптомы и риск заражения.
Хантавирус чаще всего проявляется весной и в начале лета и может напоминать грипп. Как рассказала терапевт Надежда Чернышова, ~у заболевших резко повышается температура, появляется сильная головная боль, слабость, озноб и боли в мышцах, а также краснеют белки глаз.~
Позже, по ее словам, симптомы усиливаются: отмечается покраснение верхней части тела, головы и шеи, на коже могут появляться кровоизлияния.
«Главный признак, который развивается буквально быстро, в первые несколько суток, это резкое уменьшение количества мочи. Может быть сопутствующая тянущая боль в пояснице, которая характерна при поражении почек», — объяснила врач.
Чернышова добавила, что один из наиболее распространенных способов заражения связан с весенней уборкой на дачах.
«Главный способ заражения — это весенняя уборка на даче, которая начинается с выметания скопившейся за зиму пыли из всех углов. Ее частички вместе с вирусом поднимаются в воздух, люди их вдыхают и заражаются», — отметила она.
Для профилактики специалист рекомендовала проводить влажную уборку с использованием хлорсодержащих средств, а также пользоваться перчатками и масками. Кроме того, важно не есть продукты, надкусанные грызунами, и избегать воды сомнительного качества.