Ученые из Уфы нашли способ улучшить качество асфальта с помощью пластика

Студенты и ученые Уфимского государственного нефтяного технического университета разработали экологичную технологию производства асфальтового покрытия с использованием пластика, сообщили в образовательном учреждении. Проект реализуется в ходе нацпроекта «Молодёжь и дети».
В качестве добавки разработчики использовали композитный материал из вторичных отходов полимерного производства и побочных продуктов переработки нефти. Лабораторные испытания пройдены, впереди — укладка нового асфальта на экспериментальном участке дороги.
По словам аспиранта кафедры «Технология нефти и газа» Руслана Япаева, разработка делает покрытие более прочным и долговечным (срок службы — от пяти лет) и выдерживает температурную нагрузку от −30 до +50 градусов. Ученые создали несколько рецептур и универсальные полимерные добавки.
Разработка обойдется дешевле и экологичнее традиционных полимерных модификаторов, которые производятся преимущественно за границей и дорого стоят. Проект приносит экономическую пользу и решает проблему вторичной переработки отходов. Над проектом трудятся около 20 ученых и студентов технологического факультета и архитектурно-строительного института УГНТУ.
