Новый автобусный маршрут свяжет ДНР и Краснодарский край

Между Донецкой Народной Республикой и Краснодарским краем будет запущен новый автобусный маршрут. Пассажирские перевозки стартуют в летний период, сообщили в пресс-службе Росавтотранса.
В публикации федерального ведомства уточняется, что на территории ДНР организовано десять новых межрегиональных маршрутов, устанавливающих транспортное сообщение с Краснодарским краем, Ростовской областью, Крымом, а также городом Москвой. Согласно законодательству, автобусы должны выйти на маршруты в течение 90 дней после внесения в Реестр, то есть до 2 августа текущего года.
Также сообщается, что новые маршруты будут связывать Луганскую Народную Республику и Запорожскую область с Ростовской областью. Два других маршрута обеспечат сообщение между Крымом и Москвой.