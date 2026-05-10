Омбудсмен: в Калининградской области от внешних причин погибли 19 детей

В 2025 году в Калининградской области от внешних причин погибли 19 детей в возрасте от 0 до 17 лет. Такие данные приводятся в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Ткаченко. Как отмечается в документе, среди причин детской смертности были пожары, ДТП, несчастные случаи на воде и другие происшествия.