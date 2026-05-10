В подмосковной Рузе открыли летний сезон мотофристайла

Летний сезон мотофристайла открыли в Рузе в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Яркое шоу для местных жителей и туристов 2 мая подготовили спортсмены команды FMX13. Алексей Колесников с командой «колесит» по муниципалитетам Московской области третий год подряд. Алексей — первый российский райдер, выполнивший на мотоцикле сальто назад, и единственный в стране, кто попробовал после обратного прыжка приземлиться на багги. Этот трюк он исполнил и в Рузе.
Команда FMX13 — это 10 профессиональных райдеров и коллектив технических специалистов. Также в шоу принял участие многократный чемпион России и вице-чемпион мира по битбоксу Вахтанг Каландадзе.
Всего летом запланировано 12 заездов в разных муниципалитетах Подмосковья. Сезон мотофристайла завершится 15 августа в Наро-Фоминске.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.