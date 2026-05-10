В подмосковной Рузе открыли летний сезон мотофристайла

Яркое шоу для местных жителей и туристов 2 мая подготовили спортсмены команды FMX13. Алексей Колесников с командой «колесит» по муниципалитетам Московской области третий год подряд. Алексей — первый российский райдер, выполнивший на мотоцикле сальто назад, и единственный в стране, кто попробовал после обратного прыжка приземлиться на багги. Этот трюк он исполнил и в Рузе.