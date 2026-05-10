Столичное фармпредприятие увеличило объем производства

Московская компания «Биннофарм» обеспечила рост производства по ряду ключевых направлений по итогам первого квартала 2026 года, что соответствует целям «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Совокупный объем выпуска за период превысил 1,5 миллиона упаковок препаратов. Значительный прирост продемонстрировали инъекционные продукты — выпуск увеличился более чем в семь раз год к году. Также площадка нарастила объем производства ингаляционных лекарственных средств (в их числе бронхолитик для купирования приступов астмы и болезней легких).
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.