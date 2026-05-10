В городе Лермонтове на Ставрополье началось благоустройство сквера «Елочки»

Работы по благоустройству сквера «Елочки» в городе Лермонтове Ставропольского края стартовали в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.
Территорию выбрали жители в ходе рейтингового голосования в 2025 году. На объекте уже завершен первый этап демонтажных работ, выполнена планировка территории, установлены бордюры, залиты дорожки. Специалисты проводят работы по прокладке сетей электроснабжения.
Отметим, что в предыдущие годы в Лермонтове по нацпроекту обустроили четыре общественные территории. До 12 июня жители города могут принять участие в голосовании и выбрать проект благоустройства на 2027 год.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.