В городе Лермонтове на Ставрополье началось благоустройство сквера «Елочки»

Территорию для обновления выбрали жители в ходе рейтингового голосования в 2025 году.

Работы по благоустройству сквера «Елочки» в городе Лермонтове Ставропольского края стартовали в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.

Территорию выбрали жители в ходе рейтингового голосования в 2025 году. На объекте уже завершен первый этап демонтажных работ, выполнена планировка территории, установлены бордюры, залиты дорожки. Специалисты проводят работы по прокладке сетей электроснабжения.

Отметим, что в предыдущие годы в Лермонтове по нацпроекту обустроили четыре общественные территории. До 12 июня жители города могут принять участие в голосовании и выбрать проект благоустройства на 2027 год.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.