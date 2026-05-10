И что важнее: избавление от хамов или реальное равноправие

Так и с женщинами может произойти: обиженные формальными запретами женоненавистники только усилят напор. Направление мысли у инициаторов закона верное, но посмотрим, как это будет реализовано на практике, если конечно, до этого дойдет. С другой стороны, площадок для обмена мнениями и комментариями больше не становится, поэтому и контролировать мизогонистские высказывания будет гораздо легче, чем раньше. И даже если законопроект не получит одобрения, то первый шаг в восстановлении настоящего, а не бумажного равноправия между М и Ж будет сделан. Только пожалуйста, начните не с борьбы с высказываниями, а с реальных дел: устраните разницу в доходах, а обслуживать мужчин или нет — это мы уж как-нибудь и сами решим.