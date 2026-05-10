В Чувашии построят завод прицепной и кузовной техники

Производственное предприятие «АСТРА-завод прицепной и кузовной техники» построят в Чувашской Республике, сообщили в администрации Канашского муниципального округа. Создание высокоавтоматизированных рабочих мест соответствует задачам национального проекта «Кадры».

Проект реализуется на территории опережающего социально-экономического развития «Канаш». Завод специализируется на выпуске прицепов, полуприцепов и кузовов для автотранспорта. Общая площадь предприятия составит 4,5 тысячи квадратных метров. Строительство ведется по графику, идет этап наладки сложного технологического оборудования.

Отличительная особенность нового производства — высокая степень автоматизации: значительная часть задач будет выполняться промышленными роботами. Это обеспечит качество и точность продукции, оптимизирует процессы и повысит конкурентоспособность.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.