В Перми подтопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами"

ПЕРМЬ, 10 мая — РИА Новости. Речная вода подтопила площадку на пермской набережной с арт-объектом «Счастье не за горами».
Как передает корреспондент РИА Новости, в воскресенье вода из реки Камы вышла из берегов на часть набережной, где расположена на металлических стойках надпись «Счастье не за горами» — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Перми. Объект появлялся во многих фильмах и сериалах, снятых в регионе. Он оказывался подтоплен в 2020, 2025 годах.
Глава города Эдуард Соснин в воскресенье написал в своем Telegram-канале, что Камская ГЭС проводит сброс воды, уровень воды в реке поднялся. При этом, по его словам, подтопления жилых территорий нет, половодье проходит в стандартном режиме.