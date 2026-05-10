В Перми подтопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами"

Как передает корреспондент РИА Новости, в воскресенье вода из реки Камы вышла из берегов на часть набережной, где расположена на металлических стойках надпись «Счастье не за горами» — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Перми. Объект появлялся во многих фильмах и сериалах, снятых в регионе. Он оказывался подтоплен в 2020, 2025 годах.