Александра Пахмутова подарила волгоградцам икону 19 века

Сегодня, 10 мая, легендарная композитор Александра Пахмутова, которая провела несколько дней в Волгограде, отправилась в Москву. Александру Николаевну провожали глава региона, волонтеры и чиновники. В городе-герое композитор приняла участие в Параде Победы и в живом концерте во время акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Губернатор Волгоградской области поблагодарил Александру Николаевну за визит в Волгоград и выразил надежду увидеть знаменитую землячку в городе на Волге и в будущем году.