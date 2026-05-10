Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александра Пахмутова подарила волгоградцам икону 19 века

Сегодня, 10 мая, легендарная композитор Александра Пахмутова, которая провела несколько.

Сегодня, 10 мая, легендарная композитор Александра Пахмутова, которая провела несколько дней в Волгограде, отправилась в Москву. Александру Николаевну провожали глава региона, волонтеры и чиновники. В городе-герое композитор приняла участие в Параде Победы и в живом концерте во время акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Губернатор Волгоградской области поблагодарил Александру Николаевну за визит в Волгоград и выразил надежду увидеть знаменитую землячку в городе на Волге и в будущем году.

— У нас привокзальная площадь и площадь Павших Борцов должны быть сделаны. Мы должны завершить нижнюю террасу набережной, построить памятник в честь подвига участников специальной военной операции и музей. Поэтому мы с вами договорились, что вы приедете, проверите и поставите свой знак качества! — отметил Андрей Бочаров.

Глава региона напомнил, что в год рождения Александры Пахмутовой родилась еще одна легенда Сталинграда, футбольный клуб, традиции которого сейчас продолжает «Ротор».

Губернатор подарил композитору футбольный мяч — точную копию того мяча, которым 2 мая 1943 года играла сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» против московского «Спартака» и набор болельщика: шарфик, вымпел, кепку и игровую футболку клуба с номером «9» и фамилией нашей прославленной землячки. Номер выбран не случайно — это день рождения Александры Пахмутовой.

В свою очередь Александра Николаевна передала городу-герою на вечное хранение икону Николая Чудотворца 19 века.

— Хочу передать родному городу эту икону, чтобы здесь была прекрасная жизнь, без войны. В свое время здесь было столько горя. Сегодня здесь так красиво, и живут замечательные люди. А мы всегда будем верны нашей земле, — отметила Александра Пахмутова.

Подаренную икону разместят в одном из учреждений, чтобы ее смогли увидеть волгоградцы, а затем ее навсегда передадут в музей имени Александры Николаевны Пахмутовой.

Фото администрации Волгоградской области.