В Ярославской области пройдет хоровой фестиваль «Александр Невский»

Международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль «Александр Невский» пройдет с 13 по 16 мая в Ярославской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В этом году участие в мероприятии примут более 700 человек из разных регионов страны. Фестиваль посвящен памяти героев Отечества: от святого князя Александра Невского до генералиссимуса Александра Суворова. Программа охватывает несколько городов области.
Участники — детские и юношеские хоровые коллективы из Ярославля, Москвы, Курска, Петрозаводска и других городов — представят произведения духовной, классической и народной хоровой музыки. 13 мая фестиваль откроется молебном в Казанском соборе в Ярославле. 14 мая выступления пройдут в Ростове Великом, Калязине и Мышкине, 15 мая — в Угличе, где в Спасо-Преображенском соборе состоится вечерний концерт духовной музыки. Завершится фестиваль 16 мая гала-концертом в гимназии имени Александра Невского в Переславле-Залесском.
Также в рамках фестиваля пройдут просветительские мероприятия, лекции о святом князе и истории защитников Отечества. Особое внимание уделят вопросам формирования гражданской ответственности, духовных ориентиров и традиционных ценностей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.