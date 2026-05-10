В Ярославской области пройдет хоровой фестиваль «Александр Невский»

Участники — детские и юношеские хоровые коллективы из Ярославля, Москвы, Курска, Петрозаводска и других городов — представят произведения духовной, классической и народной хоровой музыки. 13 мая фестиваль откроется молебном в Казанском соборе в Ярославле. 14 мая выступления пройдут в Ростове Великом, Калязине и Мышкине, 15 мая — в Угличе, где в Спасо-Преображенском соборе состоится вечерний концерт духовной музыки. Завершится фестиваль 16 мая гала-концертом в гимназии имени Александра Невского в Переславле-Залесском.