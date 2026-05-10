Андрей Бочаров проводил в Москву Александру Пахмутову

Композитор выступила в живом концерте во время представления «Свет Великой Победы» и присутствовала на параде на площади Павших Борцов. В завершение визита она подарила землякам икону Николая Чудотворца.

Источник: АиФ Волгоград

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров поблагодарил композитора Александру Пахмутову за визит в Волгоград и участие в праздничных мероприятиях в городе-герое. После выступления в живом концерте во время представления «Свет Великой Победы» и присутствия на параде на площади Павших Борцов на малой родине она возвращается в Москву.

«Поставите знак качества».

Прощаясь, губернатор напомнил Александре Николаевне о том, что она обещала приехать на малую родину в следующем, 2027 году.

«У нас Привокзальная площадь и площадь Павших Борцов должны быть сделаны. Мы должны завершить нижнюю террасу набережной, построить памятник в честь подвига участников СВО и музей. Вы приедете, проверите и поставите свой знак качества!» — отметил Андрей Бочаров.

Губернатор подарил композитору футбольный мяч — точную копию того, которым 2 мая 1943 года играли спортсмены сталинградского «Динамо» против московского «Спартака». Передал он землячке волгоградцев и набор болельщика: шарфик, вымпел, кепку и игровую футболку клуба с номером «9», на которую нанесена фамилия Александры Пахмутовой.

Номер выбран не случайно — это её день рождения.

«В год вашего рождения родилась еще одна легенда Сталинграда. Сегодня она носит имя “Ротор” — наш футбольный клуб. Его игроки передают вам слова признательности и любви», — сказал губернатор.

Икона от прославленной землячки.

Композитор в свою очередь передала городу-герою на вечное хранение икону Николая Чудотворца 19 века.

«Хочу передать родному городу эту икону, чтобы здесь была прекрасная жизнь, без войны. В свое время здесь было столько горя. Сегодня здесь так красиво, и живут замечательные люди. А мы всегда будем верны нашей земле», — произнесла Александра Николаевна.

Принимая дар, Андрей Бочаров пообещал, что православную святыню временно разместят в одном из учреждений, чтобы ее смогли увидеть все волгоградцы, а затем передадут в музей имени Александры Николаевны Пахмутовой. Он поблагодарил гостью от имени всех жителей Волгоградской области.

«Мы всегда рады видеть и всегда ждём вас дома. Мы вас очень любим, Александра Николаевна!», — подчеркнул губернатор и пожелал композитору реализации новых творческих планов.

Ранее Александра Пахмутова убедилась в том, как изменился город, прогулявшись вместе с главой региона по центральной набережной Волгограда. Она также приняла участие в параде 9 мая на площади Павших Борцов.