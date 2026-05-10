На Кубани компания «СтройЭксперт» повысит производительность

Участие в проекте позволит организации сократить сроки строительства и снизить издержки.

Стартовое совещание в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» состоялось на строительной площадке ООО СК «СтройЭксперт» в Анапе в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном министерстве экономики.

Эксперт Регионального центра компетенций Краснодарского края ознакомил команду компании с целями, ценностями и порядком реализации проекта, поставил первые задачи и определил ключевые направления для дальнейшей работы.

Участие в проекте позволит компании сократить сроки строительства и снизить издержки, повысить безопасность на рабочих местах и улучшить качество конечного продукта. Следующими этапами станут диагностика текущих процессов на пилотном участке и формирование детального плана мероприятий по оптимизации.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.