Российские компании атаковали письмами о «доследственной проверке рабочего места»

В полиции подчёркивают, что «доследственная проверка рабочего места» — очередная выдумка мошенников. Такая процедура по заявлению о преступлении действительно предусмотрена ст. 144 УПК РФ, но в её рамках следователь или дознаватель не рассылает анкеты по электронной почте и не просит граждан устанавливать неизвестные программы на рабочий компьютер.