В Приморье благоустроят 358 парков, скверов и спортплощадок

Благоустройство 358 парков, скверов и спортплощадок запланировано в этом году в Приморском крае в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном агентстве проектного управления (РПО).
Эти инициативы жителей победили в конкурсе проектов территориального общественного самоуправления (ТОС). Как отметили в министерстве внутренней политики Приморского края, территориальное общественное самоуправление активно развивается в регионе последние пять лет. Для жителей остаются актуальными устройство уличного освещения, благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, а также территорий памятников участникам Великой Отечественной войны и СВО.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.