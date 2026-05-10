Бессмертный полк, Георгиевские ленточки, яркий футбол: дерби Волгограда состоялось в ЮФЛ Юг

СШ «Ротор» дважды обыграла Школу Слуцкого в ЮФЛ Юг.

Источник: Комсомольская правда

Очередной тур Юношеской футбольной лиги Юг подарил болельщикам два волгоградских дерби. На следующий день после праздника 9 мая между собой сыграли «Спортивная школа “Ротор” и Футбольная школа имени Леонида Слуцкого. Естественно, игры были приурочены ко Дню Великой Победы.

Футболисты команд и судейские бригады в обеих возрастных категориях присоединились к акциям «Бессмертный полк» и «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!», выйдя на поле с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и в специальных футболках. Кроме того, на стадионе «Зенит» «Спортивная школа “Ротор” организовала выдачу болельщикам Георгиевских лент. А детский ансамбль “Комильфо” исполнил авторскую песню про Сталинград.

Школа Ротор дважды обыграла школу Слуцкого в ЮФЛ Юг. Фото: ЮФЛ Юг.

Футбол так же оказался на высоте, как и программа мероприятий на стадионе. В категории среди футболистов 2011 года рождения уверенную победу со счётом 5:0 одержала СШ «Ротор». При этом все мячи были забиты после того, как в составе «Слуцких» был удален игрок под занавес первого тайма. Дубль сделал Даниил Сидельников, по разу отличились Юрий Шинкарёв, Артем Чернов и Кирилл Мосягин. «Ротор»-2011 в ЮФЛ Юг U-15 занимает пятое место, ФШ имени Слуцкого — одиннадцатое.

Зато высочайший градус борьбы сохранялся до финального свистка во встрече игроков 2010 года рождения. Выигрыш так же остался за СШ «Ротор», но со скользким счётом 2:1. У победителей отличились Владимир Шинкарев и Арлан Багиров, у школы Слуцкого мяч в активе Матвея Ишутина. При этом проигравшие во втором тайме не смогли реализовать пенальти — спас вратарь «Ротора» Иван Ганцев. В ЮФЛ Юг U-16 «сине-голубые» занимают второе место, «Слуцкие» располагаются строчкой ниже.

