Бессмертный полк, Георгиевские ленточки, яркий футбол: дерби Волгограда состоялось в ЮФЛ Юг

Футбол так же оказался на высоте, как и программа мероприятий на стадионе. В категории среди футболистов 2011 года рождения уверенную победу со счётом 5:0 одержала СШ «Ротор». При этом все мячи были забиты после того, как в составе «Слуцких» был удален игрок под занавес первого тайма. Дубль сделал Даниил Сидельников, по разу отличились Юрий Шинкарёв, Артем Чернов и Кирилл Мосягин. «Ротор»-2011 в ЮФЛ Юг U-15 занимает пятое место, ФШ имени Слуцкого — одиннадцатое.