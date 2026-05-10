Волжане опередили волгоградцев в голосовании за объекты благоустройства

Жители Волгоградской области продолжают выбирать территории, которые будут благоустроены в 2027 году. За 2,5 недели свой выбор сделали уже 85 467 человек.
Самыми активными оказались волжане — 9,6 тысячи голосов набрал сквер вдоль улицы Машиностроителей в границах улицы Энгельса и бульвара Профсоюзов.
На втором месте на сегодняшний день проект благоустройства конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ» на севере Волгограда — 9,5 тысячи голосов.
8,1 тысячи волгоградцев проголосовали за преображение парковой зоны вдоль улицы Фадеева на юге города 7,2 тысячи — за изменение территории между домами на улице Симонова, 26 и 34, и улицей 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе.
В числе популярных проектов также тротуар на улице Алексея Маресьева в Камышине, пешеходная зона в городе Петров Вал от дома на улице Ленина, 84б, до её пересечения с проспектом Пионеров и пешеходная зона по чётной стороне улицы Республиканской между домами 26а и 34а в Михайловке.
По информации облкомитета ЖКХ, проголосовать за предложенные проекты может любой житель области старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.
