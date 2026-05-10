Ученик из подмосковной Шатуры получил награду чемпионата «Профессионалы»

Учащийся третьего курса Шатурского энергетического техникума Артем Ляпин занял 5 место итогового этапа чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы», который проводится в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Соревнования в компетенции по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики прошли в Санкт-Петербурге. Среди 16 сильнейших участников со всей страны Артем занял пятое место и был удостоен почетного знака «За профессионализм».
Это направление считается одним из самых трудных в энергетике, оно требует глубоких знаний и ювелирной точности. Молодой специалист планирует и дальше развиваться в этой сфере и стать первоклассным мастером в области автоматики.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.