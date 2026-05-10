«Новороссийский автотерминал» внедрит инструменты бережливого производства

Логистическая компания «Новороссийский автотерминал» в Краснодарском крае стала участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики региона.
Команда уже прошла практический курс под руководством тренера Регионального центра компетенций Оксаны Вовченко: от картирования потоков и анализа потерь до внедрения системы 5С и запуска пилотных улучшений.
«Для сервисной компании, где важен каждый метр парковки и каждая минута ожидания клиента, оптимизация процессов — это прямой путь к росту лояльности и прибыли», — отметила эксперт РЦК. Следующим шагом станет выбор пилотного потока и разработка плана мероприятий по достижению целевых показателей эффективности.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.