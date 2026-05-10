Какой сегодня праздник: День любви к природе

День любви к природе возник по инициативе энтузиастов, а не на уровне государственных или международных организаций. Точных данных о том, кто и когда его учредил, нет. Есть версия, что он появился стихийно: кто‑то предложил идею, провёл первую акцию — а затем её подхватили другие. Существует любопытная гипотеза о связи с народным праздником сбора берёзового сока (11 мая на Руси начинали заготавливать этот целебный напиток). По мнению некоторых, традиция постепенно трансформировалась в более широкое экологическое событие — День любви к природе. Выбор даты логичен с точки зрения сезонных изменений: в мае природа пробуждается после зимы — распускаются листья, цветут растения, возвращаются перелётные птицы. Тёплая и солнечная погода располагает к прогулкам на свежем воздухе, наблюдению за живой природой. А еще это время, когда особенно легко почувствовать связь с окружающим миром и проникнуться к нему любовью.
Праздник желудка не является официальным — ни государственный, ни международный календарь его не включает. Идея праздника проста: хотя бы раз в году можно позволить себе есть всё, что хочется, не думая о калориях и строгих диетах. Главный девиз: «Ешьте, что хотите». В этот день люди отказываются от диетических ограничений (если они есть), позволяют себе любимые, но «запретные» блюда — калорийные, жирные, сладкие и т. д.; пробуют новые блюда или возвращаются к гастрономическим радостям детства. По сути, это день гастрономического удовольствия и чревоугодия — без чувства вины и подсчёта калорий. Однако умеренность всё же важна. Даже в этот день стоит прислушиваться к организму: переедание может привести к дискомфорту.
День работающих матерей празднуют ежегодно 12 мая. Праздник был учреждён в 2000 году по инициативе международной организации «Работающие матери». Его создание было призвано обратить внимание на особую социальную роль женщин, которые совмещают профессиональную деятельность с воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства. Основная задача — признать и отметить вклад работающих матерей в экономику и воспитание будущего поколения. Праздник призван подчеркнуть колоссальные усилия, которые женщины прикладывают, чтобы балансировать между карьерой и семьёй и способствовать созданию условий для успешной самореализации работающих мам (гибкий график, удалённая работа, развитая инфраструктура детских садов и т. д.). В этот день чествуют женщин, которые ежедневно решают множество задач, например, успевают на работу и вовремя забирают детей из детского сада или школы, помогают с домашними заданиями и при этом готовятся к важным деловым встречам и находят время на заботу о семье и одновременно развивают карьеру.