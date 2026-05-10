Какой сегодня праздник: День любви к природе

Праздник желудка не является официальным — ни государственный, ни международный календарь его не включает. Идея праздника проста: хотя бы раз в году можно позволить себе есть всё, что хочется, не думая о калориях и строгих диетах. Главный девиз: «Ешьте, что хотите». В этот день люди отказываются от диетических ограничений (если они есть), позволяют себе любимые, но «запретные» блюда — калорийные, жирные, сладкие и т. д.; пробуют новые блюда или возвращаются к гастрономическим радостям детства. По сути, это день гастрономического удовольствия и чревоугодия — без чувства вины и подсчёта калорий. Однако умеренность всё же важна. Даже в этот день стоит прислушиваться к организму: переедание может привести к дискомфорту.