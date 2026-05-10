The Sun: Упоминание существ ростом 120 сантиметров нашли в файлах ФБР об НЛО

По данным журналистов, в отчетах за 1965 год, который стал «годом наибольшего числа наблюдений НЛО», подробно описано, что множество жителей Земли видели выходивших из НЛО существ, а в обломках кораблей обнаружили микроскопические сферы из неизвестного металла.
— Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся с этих объектов, — говорится в одном из документов.
Очевидцы рассказали, что рост существ составлял от трех с половиной до четырех футов (около 107−122 сантиметров — прим. «ВМ»), в скафандрах и шлемах на головах. Кроме того, в рассекреченных файлах есть описание обломков разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум трижды.
8 мая пользователи Сети нашли в архивных материалах США об НЛО фотографию самодельного «летающего диска» с надписью «Россия». Спецагент сообщил директору ФБР Джону Эдгару Гуверу, что этот объект, предположительно, сделали местные подростки.