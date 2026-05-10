Главные новости за 4−10 мая. Ростов-на-Дону и область

Сельхозпроизводители Ростовской области в первом квартале 2026 года получили более 1,86 млрд руб. страховых выплат по договорам агрострахования с господдержкой. Об этом сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА). Область стала лидером среди российских регионов по объему перечисленного возмещения. Как отметили в НСА, крупнейшие страховые выплаты связаны с последствиями повторяющихся засух и заморозков, которые привели к гибели посевов на значительных площадях.