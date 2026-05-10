Мощная вспышка класса M5.7 произошла в новой активной области 4436 на Солнце. В этот раз последствий для Земли не ожидается, но центр активности сможет влиять на планету в случае продолжения вспышек. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
— Вау, вот это взрыв. Только что на Солнце. Вспышка M5.7 в вышедшей с обратной стороны Солнца новой активной области 4436. Ранее — здесь же. Землю пока не заденет, но уже через два дня эта группа пятен войдет в зону влияния на Землю, — говорится в сообщении.
В тот же день на Солнце зарегистрировали 11 обычных вспышек класса С, передает Telegram-канал лаборатории.
В прошлый раз мощная вспышка класса M произошла на Солнце 7 мая и продлилась 70 минут. Позднее Лаборатория солнечной астрономии опубликовала видеозапись, на которой запечатлена солнечная активность.
Вечером 13 апреля на Солнце зафиксировали крупный выброс плазмы. Он не повлиял на Землю, поскольку плазма двигалась в противоположном направлении — в сторону Венеры.