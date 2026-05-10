Под Волгоградом открыли две остановки имени героев СВО

Остановки названы в честь героев СВО Андрея Бойко и Евгения Янина. Сооружения с лавочками появились на улицах Водоводная и Казачья, где останавливаются маршрутное такси. На стене — фотографии погибших и их биография, а также рассказ об обстоятельствах гибели в зоне спецоперации.