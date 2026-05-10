Во Мценском районе Орловской области прошел фестиваль ГТО

Трудовые коллективы Мценского района Орловской области сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который реализуется в ходе государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в районной администрации.
Мероприятие прошло на базе Отрадинского физкультурно-оздоровительного центра. Нормативы сдавали 13 команд, тестирование проводилось на гибкость, силу и выносливость.
В фестивале приняла участие глава Мценского района Екатерина Ерохина — в составе команды администрации района. По результатам командного зачета первое место заняла команда АО «Сахарный комбинат “Отрадинский”», серебро — у команды музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», бронзу взяла команда Отрадинской средней школы. Лучшие в своих возрастных группах, занявшие призовые места, получили медали и грамоты.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.