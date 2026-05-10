Наука установила неожиданный эффект двух чашек кофе

Исследователи из Римского биомедицинского кампуса установили, что кофеин способен изменять работу электрической тормозной системы человеческого мозга. Речь идет о механизме, который отвечает за подавление избыточных двигательных сигналов в ответ на внешние раздражители. Результаты эксперимента, опубликованные в журнале Clinical Neurophysiology (CNeuro), показали, что привычный стимулятор воздействует на мозг гораздо глубже, чем считалось ранее. В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев, которые в разные дни жевали резинку с 200 миллиграммами кофеина, что соответствует примерно двум стандартным чашкам кофе, либо плацебо.
На втором этапе ученые оценивали нейронную активность с помощью транскранильной магнитной стимуляции, воздействуя магнитными импульсами на моторную кору головного мозга. Специалистов интересовало, как мозг временно тормозит двигательные команды после сенсорного раздражения. Для этого участникам сначала подавали слабый электрический импульс на запястье, а затем направляли магнитный импульс на зону, отвечающую за движение. В норме сенсорный сигнал ненадолго угнетает активность моторной коры, из-за чего мышечное сокращение становится слабее. Однако после приема кофеина этот тормозящий эффект неожиданно усиливался, особенно ярко проявляясь в сверхкоротком временном промежутке — примерно через 19−21 миллисекунду после сенсорного сигнала.
По мнению авторов работы, кофеин влияет на нейромедиаторные системы, связанные с ацетилхолином и ГАМК — ключевыми веществами, регулирующими процессы возбуждения и торможения нервных клеток. Дополнительно было зафиксировано, что после употребления кофеина моторная кора в целом становилась более чувствительной к внешней стимуляции. Это открытие может иметь серьезное практическое значение для неврологии. Ученые подчеркивают, что пациентам, вероятно, стоит избегать кофе перед некоторыми диагностическими тестами на активность мозга, иначе стимулятор способен скрыть патологические нарушения или исказить результаты обследования, создавая ложную картину нормы.
В ближайших планах исследователей — изучить, как кофеин воздействует на мозг людей с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, при которых системы нервного торможения функционируют хуже. Понимание этого эффекта может помочь в разработке более точных диагностических протоколов для таких пациентов.
«Хватит травить зумеров!»: эксперт объяснил, кого и почему раздражает поколение Z.