Наука установила неожиданный эффект двух чашек кофе

На втором этапе ученые оценивали нейронную активность с помощью транскранильной магнитной стимуляции, воздействуя магнитными импульсами на моторную кору головного мозга. Специалистов интересовало, как мозг временно тормозит двигательные команды после сенсорного раздражения. Для этого участникам сначала подавали слабый электрический импульс на запястье, а затем направляли магнитный импульс на зону, отвечающую за движение. В норме сенсорный сигнал ненадолго угнетает активность моторной коры, из-за чего мышечное сокращение становится слабее. Однако после приема кофеина этот тормозящий эффект неожиданно усиливался, особенно ярко проявляясь в сверхкоротком временном промежутке — примерно через 19−21 миллисекунду после сенсорного сигнала.