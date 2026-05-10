Преподаватели Воронежского университета провели занятия для агротехнологов

Преподаватели кафедры технологии продуктов животного происхождения Воронежского университета инженерных технологий Ольга Долматова и Ольга Поляк при поддержке компании «ЭкоНива» провели для школьников Аннинских школ № 3 и № 6 занятие «Введение в агротехнологию и инженерию», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Воронежской области. Встреча соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Под руководством наставников школьники самостоятельно изготовили три вида авторского масла: «Медовое», «Десертное» и «Закусочное». После мастер-класса юные исследователи провели профессиональную дегустацию, оценивая вкус, запах, цвет и консистенцию своих изделий по специальной шкале.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.